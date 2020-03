Les Buffalos ont officialisé la nouvelle sur leur site officiel.

Manu Ferrera succède à Frédéric Dupré au poste d'entraîneur des Espoirs de La Gantoise, a annoncé mardi le club de football qui évolue en Jupiler Pro League. Ferrera, 61 ans, y a signé un contrat pour trois saisons. Jusqu'à la fin de cette saison, il sera assisté par Etienne De Wispelaere.

Dupré a été relevé de ses fonctions lundi. "Frédéric Dupré est relevé de ses fonctions au sein du noyau A et des Espoirs. Nous lui avons fait une proposition de travail au sein de la cellule de scouting. Frédéric a demandé une semaine de réflexion", peut-on lire dans le court communiqué.

Ferrera ne connaît très bien la maison gantoise. Entre 2008 et l'année dernière, il y a occupé différents postes : entraîneur-adjoint, entraîneur intérimaire, entraîneur des jeunes et entraîneur des Espoirs. L'année dernière entre fin mai et début décembre, il s'est rendu en Iran pour assister Marc Wilmots devenu sléectionneur national, mais l'aventure a tourné court pour l'ancien sélectionneur des Diables Rouges et son adjoint.

Avant sa période gantoise, le Belgo-espagnol a aussi été entraîneur principal à Charleroi, Alost et Courtrai, avant d'être T2 de Michel Preud'homme et de Jan Boskamp au Standard.