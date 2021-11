Retrouvailles avec l’Ex-Serésien et Anderlechtois Manu Karagiannis.

Il a été le pitbull du Pairay entre 1992 et 1995, avant d’être transféré à Anderlecht, où il n’est resté qu’une saison. Aujourd’hui, l’ex-Diable rouge Manu Karagiannis, qui vient de fêter ses 55 ans, n’est plus du tout actif dans le football. Il habite la moitié du temps à Diepenbeek et l’autre moitié à Benalmadena, en Espagne. Sa grande passion : les animaux et surtout les chiens. "Ma femme et moi avons deux Jack Russel", explique-t-il. "Pour le reste, je fais des promenades chaque jour, et je fais un peu de padel."

Depuis quand n’êtes-vous plus allé à un match ?

"La dernière fois, c’était avec mon ami Cvijan Milosevic - mon seul ami du foot - à un match de Seraing en première Nationale, avant le Covid. Je suis encore les résultats de mes ex-clubs. Seraing est capable de surprendre Anderlecht. Il y a quelques bons joueurs de Metz. Et Anderlecht est tellement irrégulier qu’on ne sait pas à quoi s’attendre…"

(...)