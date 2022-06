L'Antwerp va-t-il perdre Manuel Benson ? Auteur d'une saison réussie sur le plan personnel, l'ancien joueur de Mouscron était l'un des éléments préférés de Brian Priske. Avec six buts, huit passes décisives et surtout une percussion continue sur son flanc, le natif de Lokeren est devenu un indiscutable.

A 25 ans, Benson pourrait relever un nouveau défi cet été. Shalke 04, l'OM et l'Olympique Lyonnais ont pris des renseignements sur l'Anversois ainsi qu'un club anglais. A un an de la fin de son contrat, le matricule 1 ne se retrouve pas en position de force dans les négociations et le Great Old ne devrait dès lors pas se montrer trop gourmands sur l'indemnité de transfert.