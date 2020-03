Division 1A Manuel Benson parle du coronavirus: "C'est préférable d'arrêter la compétition" Julien Parcinski

Manuel Benson ne comprend pas pourquoi la Pro League ne suspend pas le championnat. A deux jours d'affronter son ancien club de Mouscron qui l'a révélé, Manuel Benson n'avait pas vraiment la tête à ces retrouvailles. A l'instar d'autres acteurs du championnat, l'ailier était davantage tracassé par le coronavirus. "On en parle avec mes coéquipiers dans le vestiaire. On apprend à vivre avec. J'ai surtout peur pour ma famille. J'ai même conseillé à ma mère d'arrêter de travailler.", livre l'ancien joueur de Genk.



Lui-même s'applique des règles inédites depuis que le virus a envahi la Belgique. "Personnellement, je suis plus prudent ces derniers temps. Je sors moins." Une chose est sûre, l'international espoir estime qu'il est temps d'arrêter de jouer au football. " C'est aux experts de régler la question mais pour moi, c'est préférable de stopper la compétition. Si c'est pour jouer 10 matchs de playoffs sans supporters, c'est mieux qu'on ne les fasse pas. La santé passe avant tout."