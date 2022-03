L'ancien international néerlandais avait dû quitter son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam début février après un scandale. Overmars avait en effet, durant une longue période, envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines, "J'ai honte de moi", avait alors confié Overmars. "Malheureusement, je n'avais pas réalisé que j'avais dépassé les limites, mais cela m'est apparu ces jours-ci. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax".

Marc Overmars était directeur sportif de l'Ajax depuis 2012. Depuis, l'Ajax a été quatre fois champion des Pays-Bas (2013, 2014, 2019 et 2021), remporté deux Coupes (2019 et 2021), joué la finale de l'Europa League 2017 et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2019.

Overmars, international néerlandais à 86 reprises, avait joué de 1992 à 1997 à l'Ajax Amsterdam, puis a évolué à Arsenal, au FC Barcelone et à Go Ahead Eagles, où il avait entamé sa carrière de dirigeant en devenant commissaire des affaires football en 2005.