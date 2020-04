On ne sait pas encore quand on pourra à nouveau jouer au foot en Belgique.

Si le Conseil d'administration de la Pro League a demandé l'arrêt définitif du championnat de Belgique pour la saison 2019-2020, cette décision doit encore être validée par l'assemblée générale, ce qui ne devrait pas faire de doutes. Mais même si on ne joue plus au football cette saison, il n'est pas acquis que la prochaine saison puisse démarrer de manière tout à fait normal. On parle de plus en plus d'un début de compétition à huis clos et le virologue Marc Van Ranst a averti que tous les footballeurs devront avoir été testés.

"De toute façon, ce sera impossible de jouer si la distanciation sociale est toujours d'actualité à ce moment-là", a confié le virologue à nos confrères de La Capitale, "Prenons l'exemple d'un corner ou d'un coup franc, c'est évidemment impossible de tenir la distance de 1,5m. Ce serait marrant mais ce ne serait plus du football. Et avant de parler de reprise, il faudra que tous les joueurs soient testés."

Mais Van Ranst va plus loin et préconise que tous les joueurs portent un masque durant les rencontres : "On ne parlerait bien évidemment pas de masques chirurgicaux. Sur internet, il est très facile de se procurer des masques qui sont portés par des joueurs de football américain ou des cyclistes. Ceux-là sont plus confortables. Si cela est possible dans ces sports, pourquoi pas en football ?"

Une proposition qui se veut sérieuse mais qui, si elle est mise en application donnera un résultat pour le moins déconcertant sur nos terrains de football.