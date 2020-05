Marc Wilmots pour remplacer Bölöni à l'Antwerp ? © GUILLAUME JC Division 1A Romain Van der Pluym (avec HNB)

Il aurait aimé rester, la direction de l’Antwerp en a décidé autrement. Laszlo Bölöni (67 ans) ne sera plus l’entraîneur de matricule 1 la saison prochaine suite à la non-prolongation de son contrat. Le Roumain quitte le club après trois saisons passées au plus haut niveau et avec des résultats historiques pour le club. “Je dois encore digérer. Je réagirai ensuite, il est encore trop tôt”, s’est-il contenté de dire.



Marc Wilmots fait partie de la liste des possibles successeurs. La direction espère attirer un grand nom. Lucien D’Onofrio sonde, lui, les pistes étrangères.