Après un excellent début de match d'Anderlecht et quelques occasions chaudes, notamment une tête de Santini et une frappe lointaine de Bakkali, le Standard se réveillait autour de la vingtième minute et faisait mouche dès la 23e, par l'intermédiaire de Razvan Marin qui crucifiait Didillon d'une demi-volée, à l'entrée du rectangle.A la 27e minute, Fai concédait un coup-franc et une carte jaune pour une faute sur Bakkali. Sven Kums se chargeait de le botter et nettoyait la lucarne de Memo Ochoa. La fin de la première période était agréable à suivre et les deux équipes se rendaient coup pour coup, sans plus se créer d'occasion franche.En début de deuxième mi-temps, Mpoku cherchait un penalty sur une jambe tendue de Lawrence dans la surface mais sans succès.- Standard: Ochoa, Vanheusden, Bokadi, Laifis, Fai, Marin, Cimirot, Lestienne, Mpoku, Carcela, Emond.- Anderlecht: Didillon, Najar, Kara, Lawrence, Obradovic, Kayembe, Kums, Zulj, Bakkali, Santini, Verschaeren