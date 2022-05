Le Néerlandais s'installera sur le banc du Great Old. Il a signé un contrat de deux ans. Analyse et portrait.

"C'est la première fois qu'on m'a poussé au-delà de mes limites." Les propos d'Andrès Iniesta, après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2010, illustrent à merveille à quel point il était difficile d'affronter Mark van Bommel sur un terrain. Bien que l'Espagnol ait fini par propulser la Roja vers le plus prestigieux des trophées à quatre minutes de la fin des prolongations, ce jour-là le milieu néerlandais avait tout fait pour stopper son ancien coéquipier du Barça.

Faisant honneur à ses surnoms "The Punisher" ou "The Destroyer", le nouvel entraîneur de l'Antwerp avait eu la chance de ne pas être exclu après son tacle assassin sur Iniesta. Cette réputation de joueur agressif l'a poursuivi tout au long de sa carrière, d'Eindhoven à Milan en passant par Munich et Barcelone notamment. Reste qu'avec les Oranje, il n'a jamais hérité d'un carton rouge en 79 sélections. Étonnant.