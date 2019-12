Marlène Mbokani nous a reçus chez elle pour évoquer son mari, son avenir et son incroyable saison.

Le spot éclaire le visage de Marlène Mbokani. La femme de l’attaquant de l’Antwerp se fait pouponner pour l’occasion. Le shooting photo s’annonce glamour.

Quand on lui demande d’aller chercher Jess (9 ans) et Bradley (6 ans), ses deux fils, tout s’accélère. Les deux gamins ont rendez-vous quelques minutes plus tard avec un coach et Jean-François Lenvain, qui joue le rôle d’accompagnateur en Belgique, pour un entraînement.

“Ils sont dingues de football”, sourit Marlène alors que Bradley, copie conforme de Dieumerci, est venu nous expliquer, maillot de l’Antwerp floqué Seck (un bon ami de son père) sur le dos, qu’il joue à Monaco. “Je marque beaucoup de buts mais moins que mon papa”, sourit le gamin.

Entre les jeux dans le jardin avec Dieumerci, les entraînements et les matchs sur Fifa 20 (“ Ils prennent toujours l’Antwerp ou alors ils achètent leur père”, blague Marlène), cela vit pour le football dans la demeure des Mbokani.

Marlène, comment faites-vous pour que les enfants jouent à Monaco alors que Dieumerci est en Belgique ?

(...)