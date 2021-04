Il est parvenu à accomplir le rêve de tout Argentin en rencontrant et fréquentant régulièrement Dieu. Lui, le natif de Mercedes, une ville située à 80 kilomètres de Buenos Aires, a grandi avec le cœur bostero. "J’ai toujours été supporter de Boca Juniors. Et puis, à 10 ans, le club a organisé un tournoi dans ma ville. Un entraîneur est venu me voir à l’issue de la compétition en m’invitant à passer un test pour les rejoindre car je l’avais impressionné."

Le début d’un conte de fées qui se poursuit en équipe première où il remporte deux Copa Sudamericana (l’équivalent de la Ligue Europa), une Copa Libertadores (la Ligue des champions sud-américaine) et trois titres d’Argentine...