Beaucoup de larmes ont coulé hier soir à Charleroi. Durant tout l’avant-match, c’est un Felice Mazzù aux yeux rouges qui savourait ce retour dans le Pays Noir.

Il a pleuré dans les bras de son père, devant les supporters. Mais il a également fait le dur lorsque l’immense tifo à sa gloire a été déployé. Il a d’ailleurs mis pas mal de temps avant d’oser le regarder. "J’ai vécu l’un des plus beaux moments de ma carrière, oui," admettait-il. "Quand vous revenez dans un endroit où vous avez passé 6 belles années et que vous retrouvez un public qui vous a apprécié, qui vous apprécie encore et qui vous appréciera à l’avenir, ça fait chaud au cœur. Ce tifo, c’est un grand signe de respect de la part de cette ville de Charleroi. C’est un moment que je n’oublierai pas. Je ne m’attendais pas à un accueil si grandiose. L’homme a été touché mais l’entraîneur est resté concentré sur son travail. Ce que j’ai réalisé ici a permis de faire avancer le club… tant mieux pour cette ville, pour ce groupe et pour ce public si cette belle dynamique peut se poursuivre…"

Mazzù allait d’ailleurs communier une nouvelle fois avec le kop carolo après la rencontre. Il repartait avec une écharpe zébrée au poignet…

Les larmes de joie , on pouvait également les deviner dans les yeux de Karim Belhocine. Mine de rien, KB marque de son empreinte cette équipe zébrée. "C’est une victoire qui valorise le travail de tout le groupe. Quand je vois les efforts qui ont été fournis ensemble, les regards et les sourires, je suis assez fier de ce qui a été fait." Si Mazzù a eu droit aux honneurs qu’il méritait, Karim Belhocine a reçu sa plus belle ovation depuis qu’il est en place au Mambourg. "Bien sûr que j’ai été touché. Quand vous travaillez chaque jour dans un club et que vous rendez le public content, c’est gratifiant. Les supporters ont montré qu’il soutenait mon équipe, c’est top. Et qu’ils me soutenaient aussi… et c’est top aussi !"