Un vrai match au sommet. Voilà comment on pourrait résumer cette rencontre entre les Rouches et l'USG. Après sa victoire contre Ostende, le Standard doit confirmer. Mais la tâche s'annonce ardue. Car jouer l'Union à Bruxelles est un déplacement périlleux. Et ce même si les Bruxellois ont perdu face à Malines le week-end passé.

Mbaye Leye a globalement fait confiance à son onze qui s'est imposé face aux Côtiers. A une exception près: Daouda Peeters va connaître sa première titularisation. Il remplace numériquement Donnum. Ce qui signifie que le Sénégalais va jouer avec 4 médians axiaux et laisser les clés du jeu à Amallah.

Après la désillusion malinoise, Mazzu effectue lui plusieurs changements. Damien Marcq, l'expérimenté milieu de terrain arrivé cet été, remplace Teddy Teuma. Nieuwkoop remplace lui Guillaume François derrière. Tout comme Burgess qui prend la place de Van der Heyden. En revanche, il fait une nouvelle fois confiance à son duo magique composé de Vanzeir et Undav.

Composition d'équipe:

USG: Moris, Nieuwkoop, Bager, Nielsen, Undav, Vanzeir, Burgess, Synen, Marcq, Kandouss, Lapoussin

Standard: Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Sissako, Gavory, Peeters, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah & Klauss

Suivez notre direct commenté à 20h45: