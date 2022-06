"C'est un jeune coach avec de l'ambition, qui connaît le club, notre compétition et qui ose lancer des jeunes, ce qui est important pour Zulte Waregem et son académie", a déclaré Eddy Cordier le CEO qui a précisé la mission de l'ancien T1 du Standard : "ramener la stabilité sportive".

Il est vrai que Zulte Waregem a connu une saison 2021-22 difficile et a terminé à la 16e place, évitant de peu les barrages, avec la pire défense du championnat (69 buts concédés).

"Je n'ai pas hésité quand Zulte Waregem est arrivé", a précisé de son côté Leye, 39 ans. "J'étais en contact avec un autre club belge, mais je savais que je serais un jour dans cette position (de T1) dans ce club. Zulte Waregem c'est le club où j'avais envie d'aller."

Il est clair que l'effectif des joueurs du club va connaître du changement lors du mercato. "On connaît la situation financière du club. Il faudra trouver des joueurs avec des qualités et qui sont accessibles. Il faudra être très intelligent. Je suis arrivé ici pour 20.000 euros à l'époque et j'ai terminé meilleur buteur du club. On peut trouver de très bons joueurs qui ne coûtent pas cher."

"Le projet est d'abord de retrouver la stabilité des résultats après une saison difficile. Elle permet d'avoir un plan et le temps de se créer une identité. Ce sera très important de bien commencer le championnat avec un nouveau groupe et de nouveaux joueurs. Il va falloir comme un enfant réapprendre à marcher avant de courir, step by step", a encore poursuivi Leye.

"Mon identité est basée sur le travail, c'est la clé du foot moderne. Il est aussi important de connaître l'identité de Zulte Waregem, qui est aussi celle du travail. Le plus important est que tout le monde soit derrière le club et que les joueurs soient fiers de jouer à Zulte Waregem."