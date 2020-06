Dieumerci Mbokani a paraphé vendredi un nouveau contrat pour une saison avec l'Antwerp. Dimanche, il a rejoint le reste du groupe en stage à Harsewinkel (Pays-Bas). Lundi, dans une vidéo publiée par l'Antwerp, l'avant-centre a fait part de sa satisfaction pour son nouveau contrat.

"Je suis très content de prolonger encore", a déclaré l'attaquant congolais. "Je connais déjà très bien l'équipe, cela fait deux ans que je suis ici. Pour moi, c'était important de rester en Belgique parce que je connais très bien le championnat. Je suis très bien avec l'équipe, tout le monde me connait. Je suis très content de rester. L'Antwerp, c'est comme ma famille."

Mbokani se dit "très content" de retrouver ses coéquipiers. "Cela fait plaisir de revoir les amis avec qui tu as joué l'année dernière."

Le meilleur buteur du dernier championnat a découvert un nouvel entraîneur, Ivan Leko, le successeur de Laszlo Bölöni. "C'est un bon entraîneur. Tactiquement, il est fort. En plus, il parle bien avec les joueurs. On a parlé tous les deux, je crois que c'est quelqu'un de très bien."

Concernant ses ambitions pour la nouvelle saison, Mbokani a expliqué: "Mon objectif c'est toujours de gagner et de marquer des buts. C'est trop tôt pour parler maintenant. On va d'abord voir avec la Coupe. Mon objectif est de la gagner. Après on verra à partir de la première journée."

L'Antwerp et le Club Bruges disputeront la finale de la Coupe de Belgique le 1er août au stade Roi Baudouin. La nouvelle saison de Jupiler Pro League débutera une semaine plus tard.