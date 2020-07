Mediapro entame une collaboration avec Eleven Sports et produira les matches de Pro League ! © AFP Division 1A Rédaction

Eleven Sports a annoncé ce mardi après-midi le début d'une collaboration avec Mediapro sur des "projets internationaux". Cette période post-covid est notamment avancée comme étant une opportunité de rassembler l'expertise et l'expérience des deux groupes pour stimuler leur croissance respective. "Pour le compte d’Eleven Sports, Mediapro sera responsable de la production des matchs en direct de la Pro League ainsi que de la vente des droits internationaux du football belge", explique notamment le communiqué de presse qui officialise cette collaboration.



"L’expertise de Mediapro dans le domaine de la production télévisuelle garantit à Eleven Sports une production de pointe des différentes compétitions : 1A, 1B, la Women Super League et l’E-Pro League. Mediapro opérera à partir de la Belgique et engagera du personnel local, comme c’est le cas dans tous les pays où Mediapro opère", détaille encore ce communiqué de presse, qui officialise également le lancement de trois chaînes dédiées à la Pro League.



Jaume Roures, grand patron de Mediapro, promet en tout cas au public belge de "mettre en avant toute notre expérience pour permettre aux supporters de vivre la meilleure expérience possible, grâce à la nouvelle chaîne de football."