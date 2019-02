Découvrez les réactions des protagonistes de la rencontre entre les Hurlus et les Zèbres.

David Henen : "Il ne s'est rien passé de bon ce soir. Nous avons été punis. Pourtant nous nous sommes bien entraînés pendant la semaine. Ce n'est pas à cause des transferts de la semaine, on ne se cherche pas d'excuse. L'équipe a juste perdu trop de ballon et on doit absolument se ressaisir contre Ostende la semaine prochaine. Je n'étais pas en réussite. Ce soir toute l'équipe est passé à côté."

Mbaye Leye : "On savait que cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris 9 points sur 9. Je recherche le plaisir et c'est ce qui se passe ce soir et cette saison. Tout le groupe et le coach me font confiance donc c'est très agréable de jouer ici. L’entraîneur aime le beau jeu et je pense que cela se voit clairement sur le terrain. Benson est revenu à un très beau niveau et c'est important car il est capable de faire la différence, ce qui profite à l'équipe.

Mehdi Bayat : "Un non match total de la part de toute l'équipe. Je suis descendu dans le vestiaire pour la première fois depuis 6 ans afin d'exprimer mon mécontentement. Légitimement je ne pouvais pas accepter ce que j'ai vu ce soir. C'est un petit peu à l'image de ce que j'ai vu cette semaine. A Mouscron, ils ont tous déblayé la pelouse pour pouvoir s'entraîner cette semaine avec les bénévoles. Ce n'était pas le cas chez nous. Sur le papier, nous n'avons jamais eu une aussi bonne équipe et je ne tolérerai pas un deuxième match pareil. Nous avons refusé 12 millions pour Osimhen car nous voulons garder l'ossature de cette équipe. Si nous gagnons ces 6 matches, nous serons en playoff. Nous verrons bien comment l'équipe va réagir à cette défaite inacceptable."

Benson : "C'est un gros match de l'équipe avec une très belle victoire ce soir. Avec Leye nous nous trouvons vraiment facilement et cela se voit sur le terrain. J'ai beaucoup de confiance en ce moment et j'espère que cela va continuer jusqu'à la fin de la saison.

Mazzu : On n'a pas grand chose à dire ce soir. Mouscron était au-dessus à tous les niveaux. Il faut oublier au plus vite tout en retenant les leçons de ce match. On doit se présenter sur un terrain de football et donner sa vie sans croire que le match est gagné d'avance. Mouscron nous a été supérieur. Mathématiquement tout est possible mais ce soir, si une équipe ressemblait à un prétendant au top 6, ce sont bien les Hurlus.

Storck : "Le début était difficile mais mes joueurs ont joué de façon fantastique ce soir. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. En deuxième, on était très calme avec une excellente organisation et beaucoup de mouvement. Mathématiquement nous ne sommes pas sauvés et nous allons devoir attendre de voir ce qui se passe derrière nous au classement. Nous sommes moins stressés mais nous devons continuer à travailler."