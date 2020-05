Le président de la Pro League de football, Peter Croonen a annoncé mercredi l'arrêt définitif de la saison en Jupiler Pro League (D1A) et en Proximus League (D1B).

"La décision ne pouvait être autre", a expliqué Peter Croonen à l'Agence BELGA. "Pour ce qui est de la Coupe de Belgique, c'est en théorie encore possible de la jouer." Cette annonce intervient après l'interdiction des évènements sportifs prolongée jusqu'au 31 juillet décidée par le Conseil National de Sécurité mercredi.

Mehdi Bayat: "Le gouvernement a pris la bonne décision"

Mehdi Bayat a réagi à la RTBF à la décision des autorités belges prise mercredi de maintenir la suppression de toutes les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet, ce qui implique la fin du championnat de Belgique de football.

"Il faut assez réaliste. Il faut penser aussi à la santé des joueurs. Il est compliqué à l'heure actuelle d'organiser des entraînements collectifs. Le gouvernement a pris une bonne décision." "Notre priorité reste la situation sanitaire. Nous allons suivre son évolution, faire une analyse avec les virologues et les experts et nous verrons si nous pourrons reprendre les entraînements à la mi-juin ce qui correspond à la phase 3 du déconfinement. Il faut plus ou moins six semaines pour reprendre le rythme et si la situation le permet nous serons donc en mesure, et nous l'espérons, de reprendre la compétition début août. Peut-être à huis clos ou avec une formule hybride (avec une capacité dans les stades réduites)."

Mehdi Bayat a confirmé que les décisions quant à l'attribution du titre, des places européennes, de la finale de la Coupe de Belgique et de la finale retour pour la montée en D1A seront prises le 15 mai lors de l'Assemblée générale de la Pro League.