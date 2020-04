Mehdi Bayat ne croit pas du tout en une reprise de la saison: "Il faudrait 2.400 tests par jour" © Belga Division 1A N. Ch.

Le président de la fédération admet qu'il y a "d'autres priorités que l’organisation de matches de football". L'administrateur-délégué du Sporting Charleroi a fait ses calculs alors que la fin de saison en Jupiler Pro League tarde à être entérinée: "Lorsque nos clubs recommenceront à s’entraîner, il faudra tester tous les joueurs, entraîneurs, staffs et tous ceux qui sont en contact avec le groupe au quotidien. Cela comprend le personnel qui devra désinfecter les vestiaires chaque jour."



Mehdi Bayat a pris note des recommandations des experts: "Ils assurent que deux tests différents doivent être faits. Celui pour détecter le virus mais aussi les tests sérologiques pour déterminer si des anticorps sont produits. Un calcul rapide permet de voir qu'il faudrait une centaine de tests par club, chaque jour. Pour 24 clubs professionnels, cela fait 2.400 tests par jour."



Les chiffres officiels font état de seulement 10.000 tests quotidiens effectués en Belgique. Et si le ministre Philippe De Backer espère arriver à 25.000 tests quotidiens, il serait effectivement incompréhensible que les divisions 1A et 1B en "réservent" 10%...