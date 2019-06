La démission de Bart Verhaeghe en tant que membre du conseil d'administration et vice-président de la fédération belge de football (UBRSFA) a été une surprise pour beaucoup de ses collègues dirigeants.

La Pro League a remercié le président du Club Bruges pour ses efforts en faveur du football belge. Mehdi Bayat, avec qui Verhaeghe a travaillé étroitement ces dernières années, l'a salué. "Bart Verhaeghe a fait un travail fantastique ces dernières années. A la Pro League, nous sommes très satisfaits de la qualité de nos représentants au sein de l'URBSFA ces dernières années", a déclaré vendredi soir le président de la Pro League, Peter Croonen. "Nous tenons à le remercier pour ses nombreuses années d'engagement au sein du conseil d'administration de l'URBSFA pour le développement du football belge dans son ensemble", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Mehdi Bayat, qui pourrait succéder à Verhaeghe comme vice-président, n'a pas caché son estime pour Verhaeghe. Ils ont formé un duo fort ces dernières années, à la fois à la fédération et à la Pro League. "C'est un grand gentleman du football belge. Il a complètement changé la structure du Club Bruges et son club est maintenant le plus grand de Belgique. Et il a fait beaucoup d'excellent travail à la fédération. Je pense qu'il a fait le choix de se concentrer encore plus sur le travail de son club. C'est son droit plein et entier", a réagi Bayat.