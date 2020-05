Le Président de l'Union Belge a évoqué cette idée ce dimanche.

Débuterons nous la nouvelle saison de Pro League en Belgique avec du public ? Voilà une question que beaucoup se posent alors que le championnat devrait reprendre début août. Mehdi Bayat, le Président de l’Union belge, a avancé une possibilité à la chaîne flamande VTM. "Un père et son fils pourraient s’asseoir l’un à côté de l’autre dans un stade », explique-t-il. « Mais il y aurait une distance entre eux et les personnes autour d’eux. A Charleroi, nous avons travaillé avec des architectes autour de cette idée. Nous ne pourrions alors pas avoir des stades à moitié rempli mais peut-être à 30 ou 40 %. Ce serait mieux que rien. Car des tribunes vides sans ambiance, c’est quand même triste. C’est pourquoi nous devons réfléchir à toutes les possibilités."

Mehdi Bayat est aussi revenu sur la finale de D1B qui devra se jouer pour connaître le nom du montant en D1A. "Nous avons décidé qu’il y avait un champion, un descendant et un montant", avance celui qui est aussi patron du Sporting Charleroi. "Pour qu’il y ait un montant, il faut que la finale entre l’OHL et le Beerschot soit jouée. Il fait désormais réfléchir à toutes les possibilités pour jouer cette finale. L’Allemagne a relancé sa compétition à huis clos dès maintenant. Essayons de proposer des solutions pour que cette finale puisse se jouer, peu importe l’endroit, et qu’ainsi l’éthique sportive soit respectée."