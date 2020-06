Les Buffalos sont déjà très actifs sur le marché des transferts.

Derrière Bruges, La Gantoise a discrètement conquis la deuxième place de notre Pro League, permettant aux Buffalos de disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions la saison prochaine.

Loin de se reposer sur leurs lauriers, les Gantois sont déjà très actifs sur le marché des transferts. Davy Roef (Anderlecht), Jordan Botaka et Alexander De Bruyn (Saint-Trond) et dernièrement Nurio Fortuna (Charleroi) et Dino Arslanagic (Antwerp) ont rejoint les Buffalos en vue de la saison prochaine.

Avec l'ambition de faire mieux que la saison dernière et de se rapprocher du Club Bruges dans la lutte pour le titre : "Le Club Bruges est dans une catégorie à part", nuance toutefois le manager des Gantois Michel Louwagie, interrogé lors d'une interview croisée avec son président Ivan De Witte par nos confrères du Laatste Nieuws, "Le Club est bien entendu la meilleure équipe de Belgique. Les Blauw Zwart travaillent très bien depuis plusieurs saisons."

Mais derrière les Brugeois, Gand a dépassé les autres équipes du top en Belgique : "Au cours des cinq dernières années, nous sommes le deuxième club en Belgique, et peut-être même le meilleur sur la scène européenne. Au niveau des infrastructures, aucun club belge ne fait mieux que nous."

Avant d'adresser une petite pique aux Mauves : "Anderlecht a eu des finales européennes dans les années 80, mais c’est de la nostalgie maintenant. Ils ne devraient pas être fâchés quand on dit que nous les avons dépassés."