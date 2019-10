Découvrez les réactions au nul entre le Club de Bruges et le Standard, recueillies au micro de Proximus.

Samuel Bastien: "On a fait un match plein malgré quelques erreurs. On encaisse sur une infiltration, où Vormer part dans mon dos. On a eu des occasions et on fait un bon match. On est donc un peu déçu, mais on repart avec un point, c’est déjà ça. Le but encaissé m’ennuie, c’était dans mon dos, c’est bien joué de sa part. Je m’excuse auprès de l’équipe. C’est dommage, mais on continue à travailler, des matchs très importants arrivent et on va bien récupérer pour prendre un maximum de points.

Mon but ? Je suis là pour aider l’équipe. J’ai vu que le défenseur arrivait et j’ai bien senti le coup pour faire le grand pont et réussir mon face-à-face avec le gardien. Je suis content, mais c’est dommage qu’on ne reparte pas avec la victoire.

Tactiquement, on devait faire attention aux infiltrations de Bruges. Il y avait de la place en contre, mais on ne pouvait pas trop y aller pour ne pas leur laisser de l’espace. On devait d’abord être vigilant. On les a bien analysés et on était bien tactiquement malgré le but."

Odilon Kossonou: "Je suis content de ma prestation, on méritait de gagner. On a poussé, mais ça n’a pas marché. C’est un peu décevant. On joue à trois derrière, donc je me suis adapté même si ce n’est pas ma place de prédilection. C’était compliqué en première mi-temps, on a pris un but mais on a su revenir. On s’est bien réorganisé et ça a été. C’est mon premier match et c'est une fierté. Je voulais une victoire pour ma première rencontre, mais ça ne s’est pas produit. Mais on garde le moral et on regarde vers l’avant."

Paul-José Mpoku: "Ca aurait pu être mieux... Mais ce n’est déjà pas mal. On est déçu, car on avait ce match en main. On savait que ça allait se jouer sur des détails et on n'a pas su aller au bout. Ssur le but, Laifis ne regarde pas, on doit apprendre de ce genre de match. Avant on faisait beaucoup d’erreurs comme ça, c’est moins le cas aujourd’hui, il faut continuer.

On veut rester proche de Bruges parce qu’eux ne laissent pas filer beaucoup de points. La consigne était de bien suivre les hommes, comme Vanaken. Et quand on avait la balle, il fallait jouer notre jeu. En première mi-temps, on l’a fait. On a été un peu trop bas au début, puis on s’est organisé. Ici, il faut d’abord faire le job défensif et quand il y a des brèches, on repart vers l’avant. On l’a fait mais on a pas su concrétiser.

Ce genre de match se joue sur des détails. Tu ne viens pas gagner 0-4 et nous on ne voulait plus perdre 4-0 comme les années précédentes."

© Belga/Kurt Desplenter



Simon Mignolet: "On ne peut pas encaisser ce but. Normalement, ça ne passe jamais, mais les erreurs peuvent arriver. Jusqu’ici on n’a pas beaucoup encaissé, ça arrive. Surtout face au deuxième. On a bien répondu en deuxième mi-temps et on a évité la défaite. C’est malheureux que Clinton Mata se soit blessé, mais Kossonou a très bien joué, ça lui donne de la confiance. Il peut continuer et d’autres aussi dans le noyau peuvent le faire. Je n’ai pas peur de ça."

Obbi Oulare: "Ce n’était pas évident après plusieurs mois de blessure, mais j’ai essayé d’aider l’équipe. J’ai fait de mon mieux. C’est dommage qu’on encaisse ce but au retour des vestiaires. On avait dit à la mi-temps qu’ils allaient relancer fort. On leur a laissé un peu trop d’espace sur le goal, mais sinon, on les a obligés à jouer long, ce qui nous a aidés. Offensivement, ce n’était pas facile. On revient d’un long déplacement, eux jouent à la maison avec deux jours de repos en plus et ça s’est vu sur la fin. Mais c’est un bon point, on ne perd pas de point sur eux. Avec un peu plus de chance, par exemple avec ma tête, on aurait pu faire un meilleur résultat mais c’est comme ça."

Michel Preud'homme: "On fait une très bonne première mi-temps. Mon regret, c’est qu’on aurait dû avoir deux buts d’écart vu les possibilités qu’on a eues. On trouvait bien les espaces laissés par Bruges à la récupération. Ce but encaissé en début de deuxième met une pression énorme sur l’équipe. Obbi Oualre a montré qu’il pouvait garder le ballon et permettre à l’équipe de sortir. Il va pouvoir beaucoup aider l’équipe quand il sera au top."

Philippe Clément: "Notre première mi-temps n’était pas bonne. Ce n’est pas une belle mi-temps du Standard non plus: ils ont seulement joué en bloc et en contre-attaque. On n'a pas eu beaucoup d’occasions, mais le Standard non plus. Le match était équilibré en première mi-temps, mais nous n’étions pas bon. En deuxième, c’était beaucoup mieux et nous avons dominé.

Je prends un risque avec le changement à la mi-temps à cause des circonstances. On avait besoin d’un joueur plus fort devant pour gagner les duels et un joueur libre au milieu pour faire des passes vers l’avant. On s’attendait à voir une équipe qui allait jouer mais le Standard a refusé le jeu.

On a joué contre la deuxième meilleure équipe du pays, pour le moment. Ce n'était pas une partie ouverte. Le Standard s'est adapté à nous et on a dû trouver les solutions face à cela. Ce n'était pas évident de revenir et de se créer des occasions contre une telle opposition. J'étais fâché à la mi-temps, c'est la première fois de la saison que cela m'arrive."