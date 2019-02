Découvrez toutes les réactions au micro de Proximus TV après la défaite du Standard à Genk (2-0).

Samatta : "Je pense que l'équipe a très bien joué aujourd'hui. Le match était difficile. Pour moi, c'était du 50/50 entre ces deux clubs. Nous avons travaillé très dur pour obtenir cette victoire. J'ai marqué un doublé et l'équipe en avait besoin, ce qui est très positif. J'ai beaucoup de confiance en ce moment et mes coéquipiers m'aident beaucoup pour cela. Je suis payé pour et je marque énormément mais c'est grâce à toute l'équipe. Nous sommes à 14 points du Standard mais rien n'est acquis."

Maehle : "Ce succès est fantastique. C'est une grande victoire ce soir. Samatta est un buteur fantastique et il marque tellement facilement. Nous rêvons du titre même si on n'en parle pas trop pour le moment. Nous essayons de travailler un maximum pour atteindre cet objectif."

Mpoku : "Genk a très très bien joué. On a manqué un peu de jus comparé aux dernières semaines. Nous avons eu des opportunités malgré le fait que l'on était moins bon ce soir. Elles ne sont pas rentrées malheureusement. Cette défaite va peut-être nous permettre de retomber les pieds sur terre. On a manqué d'énergie et d'envie. Il faut relever la tête et travailler dur. Cette équipe de Genk n'est pas première au classement pour rien et chapeau à eux!"

Bokadi : "Je suis monté au milieu pour mettre un peu d'impact car ils étaient fatigués. Nous avons eu des occasions mais on était un peu trop timide et fatigué."

MPH : "La victoire est 100 % méritée pour Genk. Le Standard n'avait pas d'avant ce soir et nous avions deux malades au milieu avec Marin et Cimirot. En plus de cela, nous avons deux arrières gauches blessés. On aurait pu réaliser un petit hold-up avec nos moyens actuels sur un petit geste de classe. Mais ce n'est pas rentré au fond. Mes trois attaquants sont blessés et c'est malheureux. On ne s'attendait pas à cela mais c'est la vie."

Clément : "On a bien construit mais on a aussi pu marquer en contre attaque. C'est difficile de mettre quelqu'un en avant. C'est l'équipe qui prime et je pense que tout le monde est récompensé ce soir. Nous avons réalisé un très grand match contre une équipe du Standard qui a beaucoup de qualité."