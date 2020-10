Mise à jour des valeurs transfermarkt: la cote de Raskin multipliée par… 18 ! Division 1A Maxime Jacques C’est un moment qui est toujours attendu. Le site référence sur le marché des transferts, transfermarkt, a mis a jour les valeurs des joueurs de Pro League. Avec certaines hausses spectaculaires. © Belga

Fort de leur bon début de saison, Charleroi et le Standard voient les valeurs de plusieurs joueurs augmenter de manière conséquente. Ainsi, Dorian Dessoleil (+1,1 million d’euros), Joris Kayembe (+2,5M€), Marco Ilaimaharitra (+1M€), Ali Gholizadeh (+1,5M€), Kaveh Rezaei (+1,2M€) ou Shamar Nicholson (+0,9M€) ont tous vu leur valeur accroître côté carolo.



Dans les rangs liégeois, la hausse la plus notable concerne Nicolas Raskin, qui a vu sa valeur passer de 325.000 € à 6 millions d’euros (+5,68M€). Elle a donc été multipliée par… 18,46. Personne ne fait mieux en Pro League sur ces derniers mois. Arnaud Bodart (+1,2M€), Samuel Bastien (+2,2M€), Michel-Ange Balikwisha (+0,8M€) ou Jackson Muleka (+2M€) bénéficient également d’un joli boost. A l’inverse, les valeurs de transfert de Mehdi Carcela (-0,4M€) et de Felipe Avenatti (-0,2M€) ont légèrement diminué.



Et à Anderlecht ? L’augmentation la plus importante concerne Bogdan Mykhaylichenko, dont la valeur est passée de 0,8 million d’euros à 2,5 millions (+1,7M€). Mustapha Bundu (+1,4M€), Michael Murillo (+1,2M €) et Hendrik Van Crombrugge (+1M€) ont également vu leur prix augmenter. Les valeurs de certains joueurs comme Francis Amuzu (-0,4M€) ou Antoine Colassin (-0,3M€) ont, par contre, diminué.



Dans le reste de notre compétition, les Brugeois Youssouph Badji (+4,85M€) et Charles De Ketelaere (+4,4M€), le Malinois Aster Vranckx (+3,5M€) ou le Genkois Luca Oyen (+3M€) bénéficient également d’une très belle augmentation de leur valeur estimée.