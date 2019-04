Mogi Bayat a toujours une facture impayée de 1,7 million à Anderlecht et une autre au FC Malines.

L’agent ne compte pas faire une croix dessus. Un procès se prépare. Si Bayat a déjà réussi à faire bloquer la somme de 1,7 million sur un compte, il continue à préparer son dossier dans les moindres détails. Pour le rendre plus fort, il réalise actuellement une tournée en Belgique dans le but d’obtenir des attestations prouvant la qualité et l’honnêteté de son travail. Plusieurs dirigeants mais aussi plusieurs joueurs ont déjà reçu sa demande, notamment Herman Van Holsbeeck, Roger Vanden Stock, Michel Louwagie, Bruno Venanzi et… les Anderlechtois Adrien Trebel et Dennis Appiah. Nous ne connaissons pas encore les réponses des joueurs mais Bayat peut déjà compter sur les attestations de Louwagie (disant qu’il n’y a rien à lui reprocher pour le transfert de Saeif de Gand à Anderlecht) et de Venanzi (pour le transfert de Trebel du Standard à Anderlecht). Reste maintenant à voir la valeur accordée à ces attestations par la justice.