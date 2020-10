Les discussions ont bien avancé et un accord est sur le point d’être trouvé sur la base suivante.

- Des compartiments de maximum 200 personnes sur la base des bulles de 4 personnes (et non plus 5), avec une distance de 1,5 m (et non plus 1m) entre les bulles. Les enfants de moins de 12 enfants ne sont pas compris;

- L’interdiction de proposer et de consommer des boissons et de la nourriture ;

- Les espaces VIP (max 200 personnes) et les loges peuvent rester ouverts mais sans boissons ni nourriture. Maximum 4 personnes peuvent prendre place par table.

Ce protocole devrait entrer en vigueur dès vendredi pour Courtrai-Anderlecht. Cela signifie que la rencontre entre le Standard et les Rangers de jeudi soir (18h55) en Europa League pourra logiquement se tenir devant 7 000 personnes environ dans le respect de l’accord établi entre l’UEFA, le club liégeois et les autorités locales. Le nouveau protocole réduira environ de moitié la "capacité" actuelle des stades belges.