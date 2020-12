Philippe Montanier : "Notre début était plutôt bon, on se fait prendre par un contre. On a beaucoup poussé et essayé sans efficacité. C'est ce qui nous manque ces derniers temps. Les joueurs n'ont rien lâché. Les événements étaient contre nous, notamment avec la blessure d'Oulare. Malgré cela, tous les joueurs se sont battus jusqu'au bout. C'est une contre-performance et une énorme déception. Il y a de la cohésion au niveau du groupe et du club, il faut rester ensemble. On est dans le dur mais personne ne lâche et tout le monde reste combatif. Après ce genre de match, il ne faut pas enfoncer les joueurs car ils ont tout donné. Il faut garder la tête haute. Mehdi Carcela est bien monté en nous apportant, notamment sur le but annulé."

Noé Dussenne : "On a tout donné aujourd'hui, les joueurs se sont défoncés car on voulait absolument cette victoire. Ils ouvrent le score en première mi-temps avant de défendre et de dégager le reste du match. Ils ont réussi à ne pas prendre de but, c'est une énorme frustration. C'est difficile à expliquer, tous les vents nous sont contraires. On a fait un bon match en dominant de la première à la dernière minute. C'est frustrant car on ne prend aucun point alors qu'il fallait en prendre trois. La chance ne nous sourit pas. Il faut continuer comme ça et rester déterminé lors de chaque match. Lors de la prochaine rencontre contre Saint-Trond, les onze joueurs adverses vont rester derrière pour défendre. Il faudra relever notre niveau de jeu pour marquer et ne pas encaisser."

Dimitri Mohamed : "On s'attendait à un match compliqué, on savait qu'il fallait être combatif et solide derrière. On a réussi à le faire en obtenant quelques occasions. On aurait même pu tuer le match. Ces trois points sont savoureux. Koffi a fait des arrêts décisifs et on a été très solide défensivement. Ces points sont importants pour le maintien. Il nous reste un match avant la trêve qui va nous faire du bien. Le match contre Malines sera très important, il faudra être courageux et combatif."