Le Sporting d'Anderlecht se déplace à Mouscron ce dimanche à 18h. Les Mauves sont en quête de leur première victoire.

Plusieurs changements dans le onze du Sporting, Van Crombrugge, Dewaele, Sandler et Kayembe sont titulaires, Didillon, El Kababri, Cobbaut et Bornauw disparaissent. carrément de la sélection ! Zulj est confirmé en tant que N.6. Nasri débute à nouveau sur le banc. On notera 3 joueurs nés en 2002 sur le banc Anderlechtois !

Pour sa dernière sous la vareuse de l’Excel avant de rejoindre le Standard, Noë Dussenne devrait prendre place dans le cœur de la défense aux côtés de Nathan de Médina et Bruno Godeau. En attaque, Olinga devrait tourner autour de Allagui qui sera chargé de lancer dans les meilleures conditions possible le Camerounais comme face à Saint-Trond. Boya devrait garder son rôle de pare-chocs devant sa défense pour faire jouer sa taille sur les dégagements.

Les compositions :

Mouscron: Vasic, de Medina, Dussenne, Godeau, Hocko, Boya, Antonov, Campins, Mohamed, Olinga, Allagui.

Anderlecht: Van Crombrugge, Dewaele, Kompany, Sandler, Kayembe, Zulj, Vlap, Verschaeren, Amuzu, Doku, Gerkens.

Suivez notre direct commenté