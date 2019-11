Match difficile en perspective pour les Hurlus.

Après la défaite de Malines hier à l'Antwerp, Mouscron ne se retrouve qu'à 5 points du Kavé et des Play-Off. Dès lors tout semble possible pour les hommes de Hollerbach.

L'objectif est clair mais ne sera pas facile à réaliser car les Mouscronnois se déplacent au stade Jan Breydel. Le leader de la Venise du Nord voudra certainement ponctuer de la meilleure des façons sa belle semaine après son match nul en Champions League face à Galatasaray.

Au niveau ds compositions d'équipes, Okereke est préféré devant à Dennis ou Openda tandis que, comme prévu, Diagne n'est plus dans le groupe. Schrijvers et Diatta, le sauveur mardi, seront associés au Nigérian. Pour le reste c'est une formation classique de Bruges avec Vanaken et Vormer dans le cœur du jeu ainsi qu'une défense à 4 composé de Sobol, Deli Mechele et Mata.

A Mouscron, Antonov est une nouvelle fois sur le banc des remplaçants malgré son délicieux coup franc de la semaine passée. Le coach Allemand a décidé d'associer Olinga et Garcia devant. Osabutey se retrouve sur le côté gauche. Pour le reste, c'est l'équipe attendue excepté le forfait de Nathan de Medina pour suspension qui sera remplacé par Ciranni sur la droite.

