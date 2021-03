Les plus mauvaises formations du moment tenteront de se relancer avec des buts précis.

Mbo Mpenza s’en attristait. L’ancien attaquant de Mouscron et du Standard regrettait que ses deux anciennes équipes étaient devenues "banales". Pire que fades, les matricules 16 et 216 étaient carrément les plus mauvaises de D1A sur les cinq derniers matchs (2 points sur 15) avant cette journée. Si ce n’est pas une grande surprise que l’Excel soit devancé par des formations comme Waasland-Beveren ou Saint-Trond, ça l’ait davantage pour les Rouches qui ambitionnaient les playoffs 1 jusqu’à ce Clasico perdu à Sclessin dimanche dernier (1-3).