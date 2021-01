L’Albanais était arrivé dans le Hainaut l’été dernier en provenance de Lille. Il avait reçu du temps de jeu lors de la préparation et s’était illustré en inscrivant un but face au RWDM. Disparu de la circulation depuis, l’ancien élément du Fortuna Sittard ne s’entraînait plus avec l’équipe première depuis quelques semaines. Retourné à Pristina au Kosovo durant la trêve hivernale, le joueur de 22 ans est à la recherche d’un nouveau défi pour relancer sa carrière.