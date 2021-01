Ce n’était pas sa meilleure performance de la saison et on a retrouvé par moments le Agouzoul fébrile du début de saison. Combatif, le défenseur central n’a jamais rien lâché malgré quelques difficultés face aux Waeslandiens. Constamment dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs, il est le Mouscronnois à avoir tiré le plus de fois ce mardi, à égalité avec Xadas et Da Costa, deux attaquants.

C’est donc en toute logique qu’il a été récompensé de ses efforts en ouvrant le score et en scorant pour la première fois en Belgique après avoir vu son but être annulé face à Genk.

"C’est un bonheur et je suis très content car cela fait plusieurs matchs où je suis proche de marquer. Malheureusement, on prend ce but juste derrière", soupire le Marocain.