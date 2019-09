Le joueur appartenant à Manchester City veut retrouver son niveau avec la vareuse de l'Excel.









"J'ai besoin de me retrouver et Mouscron est la bonne étape pour moi", assure le milieu de terrain. Lors de ce mercato, ce dernier avoue avoir eu quelques touches avec des clubs espagnols. "J'aurai pu poursuivre en Liga mais il n'y avait rien de concret. Durant les derniers jours du mercato, Mouscron s'est montré très intéressé et j'ai donc signé ici. Beaucoup de personnes m'ont dit du bien de ce club et je suis vraiment heureux de pouvoir faire partie de cette équipe cette saison."





L'Espagnol, qui a effectué la préparation d'avant-saison avec Manchester City, connaît très bien Kevin De Bruyne, avec qui il s'entraînait encore il y a un peu plus d'une semaine, mais également Vincent Kompany qu'il a côtoyé ces dernières saisons. L'intéressé avoue également avoir eu quelques touches avec le nouveau manager-joueur d'Anderlecht . "J'ai eu quelques contacts avec Vincent Kompany durant ce mercato mais je n'étais finalement pas le profil qu'il recherchait pour Anderlecht. Il souhaitait plutôt trouver un attaquant. Dans le milieu, c'était bouché donc ça n'a vraiment pas été plus loin que des contacts."

Dans les dernières heures du mercato, l'Excel Mouscron a surpris en réalisant un beau dernier transfert, avec la signature du jeune milieu de terrain espagnol de Manchester City, Aleix Garcia Serrano. Âgé de 22 ans, le joueur, qui avait été prêté ces deux dernières à Girona en Liga, vient à l'Excel avec beaucoup d'ambitions.