Dernier avec un peu reluisant 2/15, l’Excel inquiète mais de réelles solutions existent.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a un an, Mouscron - Gand était un choc du haut de tableau. Certes, la rencontre au Canonnier était programmée très tôt au bout de trois journées. N’empêche, les deux clubs avaient commencé leur exercice avec brio.

Ce samedi, ils se retrouvent pour un match qui sent déjà le soufre. L’Excel occupe la lanterne rouge et n’a toujours pas gagné lors de cette cuvée 2020-2021. La perspective d’affronter un Charleroi invincible la semaine suivante parsème encore un peu plus de pression sur cette partie face aux Buffalos.