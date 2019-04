De retour suite à une blessure à l’épaule, Sélim Amallah a enfin débuté ces PO2 avec les Hurlus.

Auteur d’une bonne prestation, le meneur de jeu était très déçu de l’issue du match : "On méritait le nul. À 10 c’est toujours difficile. On a essayé de tenir mais nous n’avons pas réussi. Courtrai marque deux buts sur des bêtes frappes déviées qui finissent dans les pieds d’un de leurs joueurs et ça fini au fond. Malheureusement la chance n’était pas avec nous. En perdant nos deux piliers centraux, Courtrai a eu beaucoup d’espaces et c’était très compliqué pour nous, on a beaucoup couru et nous avons tenté mais malheuresuement nous n’avons pas su terminer ce match avec le nul."

Cité au Standard depuis quelques semaines, le Montois reste discret par rapport à cet intérêt. "Je n’en ai aucune idée de ce que ça donne pour l’instant, j’attends. Quand il y aura quelque chose d’officiel vous le saurez mais je ne pense pas que ce soit encore le cas donc je suis toujours à Mouscron pour l’instant et ça ne change pas."