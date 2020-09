Après Capita, Mouscron s’intéresse à Mamadou Sylla Mouscron Julien Parcinski Les Hurlus veulent s’attacher les services du Gantois mais le salaire du joueur pose problème.

© Belga

Après avoir enregistré l’arrivée en prêt du milieu offensif Capita en provenance du voisin lillois ce vendredi , le matricule 216 s’active toujours pour rechercher un numéro 9 qui possède l’expérience du championnat belge pour renforcer un secteur offensif à la peine. Les Hennuyers ont pris contact avec les Buffalos pour leur attaquant, Mamadou Sylla.



Le Sénégalais est sur une voie de garage à Gand. L’an dernier, il n’a disputé qu’un match en Pro League. Le joueur de 26 ans avait été prêté en hiver dernier à Offenburg en Russie où il n’a joué que cinq rencontres sans trouver le chemin des filets. Les Hurlus devront faire avec la concurrence de deux clubs espagnols de deuxième division et la formation polonaise de Lech Poznan.



Si la transaction ne devrait pas poser problème car l’ancien joueur de Eupen n’a plus qu’un an de contrat avec le champion de Belgique 2015, c’est son salaire qui pose problème. Il touche un million d’euros par an à Gand mais le buteur sera contraint de faire un effort financier pour se relancer.