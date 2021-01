On l’avait quitté il y a quatre semaines à Louvain après une prestation terne. S’il a été l’un des éléments du groupe hurlu les plus touchés par le Covid, il est apparu très vite à court de condition physique à Den Dreef et l’attaquant n’avait pas réussi à peser. Sa disparition soudaine de la sélection des 18 pour les quatre rencontres suivantes interpellait. "J’ai connu un mois difficile avec la perte de mon père. C’est pour cela que je n’étais pas repris. Ça me tenait à cœur de revenir fort pour lui et pour aider l’équipe", a expliqué l’ancien Carolo à l’issue de la onzième défaite mouscronnoise de la saison à Zulte.

(...)