Les points perdus dans les dernières minutes face à Waasland et Anderlecht ont fait bien plus de mal que prévu et la victoire à Saint-Trond n’était qu’un trompe-l’œil.

Alors que le Cercle se déplace au Canonnier ce samedi, Mouscron est en crise. Les Hurlus restent sur un 2/12 inquiétant et Simao ne parvient plus à trouver la solution depuis un mois.