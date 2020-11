On se réjouissait de pouvoir voir l'Excel se délester enfin de la lanterne rouge en cas de victoire en Venise du Nord. Il n'en sera rien. Waasland-Beveren s'est imposé face à Ostende ce mardi (2-0) ce qui augmente encore la pression en vue de la rencontre à Bruges.

Pour préparer ce match important, Simao n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Il s'est contenté d'une longue séance vidéo ce mardi matin pour analyser le jeu adverse et les manquements des Hennuyers à Genk. "La vidéo, c'est 50% de mon travail. C'est le seul moment où je peux montrer les mêmes choses à tout le monde. Comme on a pas le temps de s'entraîner, cet aspect revêt encore plus d'importance."

Mouscron jouera tous les trois jours jusqu'au 10 décembre. Un handicap qui fait pester le nouvel entraîneur du REM même s'il ne veut pas tomber forcément dans la critique. "Je dois me battre pour protéger mes joueurs et leur permettre d'être assez reposés pour jouer les rencontres. Mais je viens d'arriver et je ne veux pas causer de problèmes. Si je râle, ça ne changera pas grand chose. La situation est comme ça et ma mission est de trouver des solutions."

La sienne a été de ne pas imposer de mise au vert pour ce match. "C'est important que les joueurs puissent passer du temps en famille. Et le voyage à Bruges est court."

Le onze de base devrait être proche de celui aligné dans le Limbourg. Silvestre devrait garder sa place malgré ses 36 ans et les 90 minutes jouées dimanche. "Il connaît son corps parfaitement et a une hygiène de vie parfaite. Il sait ce qu'il doit faire pour vite récupérer."

Simao est également revenu sur le repositionnement de Bakic à la récupération. Un poste qu'il occupe déjà en sélection. "Pour moi, ce n'est pas un 10 ni un 6 mais un relayeur. Quand il est en 10, il perd sa capacité de création car il n'aime pas jouer dos au but. Il ne peut pas jouer en sentinelle mais quand il y a un joueur à ses côtés, il peut exprimer ses qualités."

A la Luminus Arena, le Monténégrin a récupéré de nombreux ballons et sa qualité de passe a fait la différence sur le but de Da Costa.

Après avoir été satisfaisants pendant une mi-temps, les Hurlus doivent désormais prouver qu'ils peuvent tenir sur ce rythme pendant un match entier. "On doit être consistants sur l'ensemble de la rencontre."

La situation au classement ne leur laisse plus le choix : ils doivent gagner.