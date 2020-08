C’est peut-être la rencontre où l’Excel méritait le plus de repartir avec quelque chose. Les Mouscronnois ont affiché, pour la première fois de la saison, un visage offensif. On croyait même jusqu’à la tête de Seck (0-1, 73e) que Fernando Da Cruz avait trouvé de véritables certitudes. Le secteur offensif était toujours imprécis, Postolachi encore décevant, mais les mouvements et la volonté de jouer vers l’avant s’affichaient clairement. Il faudra voir cette équipe avec un Gnohéré titulaire, ce qui devrait être le cas après la trêve qui lui donnera l’occasion de parfaire sa condition.

Dès son entrée, "Bison" a pesé dans les duels et Mouscron trouvait enfin un élément capable de jouer dos au but, permettant de faire avancer un bloc positionné bien plus haut que lors des dernières semaines.

Pour le reste, la paire de récupérateur Onana- Hocko arrachait de nombreux ballons grâce à leur pressing intelligent. Koffi montrait clairement qu’il est dans la forme de sa vie, Quirynen prouvait que l’âge n’est pas un problème quand le talent est là et la charnière centrale excellait jusqu’à l’ouverture du score.

Zulte Waregem a moins tenté mais a su se montrer efficace. Avec ce bilan comptable de deux sur douze, il n’y a pas encore péril en la demeure mais des renforts offensifs seraient les bienvenus du côté de la rue du Stade.