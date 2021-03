Alors qu’il était resté sur le banc lors de la victoire du Monténégro en Lettonie (1-2), Bakic était titulaire ce samedi face à Gibraltar. Si son équipe nationale s’est imposée (4-1) lançant parfaitement sa campagne de qualifications par un 6/6, le Mouscronnois est sorti après 26 minutes. Il souffre de la cheville et passera des examens en début de semaine. Il est incertain pour la rencontre face à Charleroi. Titulaires avec le Cameroun, Tabekou et Onana n’ont pas brillé et les Lions Indomptables se sont inclinés sévèrement au Cap Vert (3-1). Tabekou est sorti à l’heure de jeu. Le Cameroun, pays organisateur, est déjà qualifié pour la CAN mais jouera face au Rwanda ce mardi à 21h.