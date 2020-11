Beni Badibanga et Bison Gnohéré retracent les 30 derniers jours lors desquels ils ont souffert du Covid.

Enfin, l’Excel redevient un club de foot à part entière et non plus un cluster où les cas de coronavirus avaient pris la place des comptes rendus de matchs dans l’actualité du matricule 216.

Le 18 octobre dernier, les Hennuyers ne le savent pas encore mais la rencontre face à Eupen marque un tournant dans leur saison. Fernando Da Cruz dirige son dernier match. La sixième défaite en neuf rencontres clôture définitivement son sort le lendemain.