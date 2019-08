Le coach allemand est confiant avant la réception d'Anderlecht.

Pour sa première au Canonnier, Bernd Hollerbach va déjà devoir relever un fameux challenge en accueillant Anderlecht qui a raté son début de championnat contrairement à l'Excel. Le mentor allemand sait également que l'équipe d'Anderlecht est encore en rodage et qu'elle cherche encore plusieurs éléments pour se renforcer, il ne veut toutefois pas se baser là-dessus. "Leur groupe n'est peut-être pas encore au complet mais je ne m'attarde pas là-dessus. Je préfère regarder les forces qui se trouvent dans mon équipe et j'analyse les petits défauts de l'adversaire comme à chaque match. Ce sera une rencontre comme une autre pour mon équipe et moi."

Le point fort de Bernd Hollerbach, c'est sans conteste le fait qu'il sache bousculer les équipes plus fortes que la sienne. "J'ai toujours préféré jouer contre des équipes considérées comme meilleures à la mienne. C'est toujours plus gai de disputer des matchs pareils sans que nous ne soyons attendus au tournant. Il faudra toutefois se montrer plus efficace que face à Saint-Trond car malgré la victoire, nous devions nous mettre à l'abri bien plus tôt. Je n'en veux toutefois pas à mon groupe qui est très jeune et qui apprendra de ses erreurs au fil des matchs."

Au niveau de l'infirmerie, la nouvelle recrue Cédric Omoigui est blessée au niveau du genou tout comme Jean Butez qui n'est pas encore rétabli. Marko Bakic saura quant à lui ce samedi s'il pourra jouer ou non dimanche sur le coup de 18h.