Malines et Mouscron sont confiants avant ce match tant attendu par les supporters des deux clubs.





Pour cette rencontre face à Malines, les Mouscronnois seront au grand complet. Une nouvelle dont se réjouit le coach, Bernd Hollerbach : "Le staff médical et les préparateurs physiques ont fait un travail fantastique. C'est aussi grâce à eux que nous sommes actuellement en 4ème position. Malgré un noyau qui était assez court, les joueur ont toujours su tenir le coup physiquement."





Il est également possible de déjà voir les deux nouvelles recrues, Perica et Queiros, sur le terrain. "Nous verrons demain lors du dernier entraînement comment ils se sentent. Je dois encore beaucoup parler à Perica par rapport à son état de forme et à sa position sur le terrain. Queiros est quant à lui impressionnant. Il a réalisé des tests physiques dont les résultats sont historiques à Mouscron. Nous voyons directement que ce joueur est un grand talent."





Quand il analyse son adversaire, Bernd Hollerbach voit plusieurs similitudes avec son effectif. "Nous sommes deux équipes que personne n'attendait à cette position. Les deux équipes mettent l'accent sur leur cohésion de groupe et sur une certaine combattivité. Je m'attends vraiment à un match plaine ce vendredi soir."