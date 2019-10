Après trois défaites consécutives, un sursaut d'orgueil est attendu du côté de l'Excel Mouscron qui va se déplacer au Cercle de Bruges mardi soir, la lanterne rouge, désormais entraînée par Bernd Storck. "J'attends une grosse réaction de mon groupe" lance d'emblée Bernd Hollerbach. "Mes joueurs vont devoir montrer un tout autre état d'esprit que celui affiché en première période face à Charleroi. Notre situation n'est pas bonne pour le moment et je veux voir des joueurs plus combattifs demain sur la pelouse. Nous devons montrer que l'on peut se ressaisir après avoir connu trois défaites."

Pour cette rencontre, l'entraîneur de l'Excel devra faire sans Jean Butez qui se fera opérer mercredi du poignet mais également sans Frank Boya et Deni Hocko qui sont suspendus. "J'ai 100% confiance en Vaso Vasic qui a déjà montré qu'il avait les qualités pour remplacer Jean. Il va falloir s'attendre à beaucoup de changements dans mon effectif vu toutes ces absences. Nous poursuivons une semaine anglaise qui fait que ce n'est pas spécialement le meilleur onze de départ possible qui sera aligné mais les joueurs qui sont en forme. On ne doit pas négliger le fait que notre prochain match sera déjà samedi."

Le coach explique aussi avoir prévenu que le club allait bien arriver dans une situation plus délicate cette saison. "Au moment où tout le monde était euphorique grâce à nos bons résultats, j'avais dit qu'il fallait rester calme car le jour où les blessures et les suspensions s'enchaîneront, notre groupe sera extrêmement déforcé. C'est le cas pour ce match de mardi donc il va vraiment falloir rester soudés et les joueurs moins en vue cette saison devront tout donner pour se montrer."

Côté infirmerie, Jean Butez sera donc bien absent. Clément Libertiaux souffre d'une entorse du genou et verra après l'entrainement de ce lundi s'il sait assurer la place de deuxième gardien. Marko Bakic est toujours en revalidation mais Stipe Perica a repris les entraînements collectifs dimanche.