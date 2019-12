Le T1 des Hurlus doit encore faire face à de nombreuses absences pour cette rencontre de Croky Cup face à Anderlecht.

Dire que Bernd Hollerbach est confiant avant d'affronter Anderlecht serait mentir. Le coach estime toujours avoir un noyau trop court vu les différents blessures que certains de ses joueurs se sont occasionnés. "Kevin Wimmer ne sera pas rétabli de sa blessure face au Cercle pour demain. Deni Hocko est encore trop court pour ce jeudi mais il sera prêt pour dimanche. Jonah Osabutey souffre lui aussi d'une douleur à la cuisse et sera également out pour cette rencontre. Jean Butez a repris les entrainements avec le ballon ce mercredi et il ira voir son chirurgien demain pour avoir un avis. Clément Libertiaux va quant à lui aller le voir aujourd'hui."





Outre ces blessures, le mentor allemand doit faire face à des retards physiques. "Des joueurs comme Omoigui et Perica reviennent de très longues blessures. Il n'ont pas su faire l'ensemble de la préparation et ils accusent donc des retards physiques. Ces joueurs ne savent pas enchaîner les matchs, il leur faut du repos pour éviter qu'ils aient une rechute donc à moi de gérer ça mais je n'ai pas 36 solutions sur le banc."





Quand on lui parle de la crise que traverse actuellement Anderlecht, Bernd Hollerbach estime que chaque club à ses soucis. "Anderlecht a ses problèmes, moi j'ai les miens avec Mouscron. Quand je regarde le noyau d'Anderlecht, je veux bien avoir les mêmes problèmes qu'eux!"

En ce qui concerne la Coupe de Belgique, Bernd Hollerbach sait que c'est le moyen le plus rapide pour rêver d'un ticket européen. "Nous avons un beau coup à jouer, c'est sûr. S'imaginer au Heysel pour remporter un ticket pour l'Europe, c'est sûr que ça nous fait rêver ! Après nous allons aborder ce match comme en championnat. Nous jouons toujours pour la gagne et il va falloir se calquer sur nos meilleures rencontres cette saison pour battre Anderlecht."





Avec toutes ces absences, Bernd Hollerbach compte donner la chance à des joueurs moins en vue cette saison. "Dimitri Mohamed a fait des bonnes montées au jeu donc ce sera un match pour lui où il aura l'occasion de saisir sa chance. Même chose pour Benjamin Van Durmen qui fait toujours preuve d'une belle combativité