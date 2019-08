De gros changements pourraient intervenir tactiquement pour le match de ce dimanche face à Gand.





Depuis le début de sa prise de fonctions à Mouscron, Bernd Hollerbach a imposé un seul et unique schéma tactique, le 3-5-2. Suite au départ de Noë Dussenne pour le Standard, il se pourrait que les Hurlus évoluent dans un tout autre système ce dimanche face à Gand. "Suite à ce transfert, nous cherchons encore à nous renforcer mais je suis en pleine réflexion sur mon système de jeu. C'est une possibilité que je le change déjà pour le prochain match."





Ce changement de tactique peut aussi être mis en place à cause d'un certain manque d'efficacité face au but adverse. "Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans les dernières passes durant les deux premiers matchs, ce qui implique un manque d'efficacité dans le rectangle. Je peux désormais compter à 100% sur un joueur comme Marko Bakic qui peut se montrer très efficace face au but donc les choses peuvent changer. Contre Anderlecht, on savait que ça allait se jouer sur un détail et qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'occasions. LE plus important pour l'instant reste de ne pas avoir pris de but."





Hormis la blessure de Dione, c'est un groupe au complet qui recevra La Gantoise. Le noyau étant tellement étoffé, Bernd Hollerbach va encore faire des déçus ce week-end.