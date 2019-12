L’entraîneur allemand de l’Excelsior compte toujours de nombreux blessés dans son infirmerie.

Cédric Omoigui, Sami Allagui, Kevin Wimmers, Mirko Bakic et Dimitri Mohamed depuis le tacle fautif de Carcela, Bernd Hollerbach sera à nouveau privé de plusieurs éléments importants pour la réception de Charleroi, ce samedi soir (18h). « Nous avons de nombreux blessés », regrette-t-il.

Ce qui l’oblige à aligner Stipe Perica, plus qu’il ne le voudrait d’ailleurs. « Une crainte de rechute pour Perica ? Il n’y a aucun signe de rechute pour le moment, mais nous faisons attention. Dans sa tête, il se sent bien, c’est important. Nous aurions voulu l’utiliser autrement, mais vu le contexte, nous n’avons pas le choix. Sa blessure n’était tout de même pas si importante que Cédric Omoigui (blessé au genou depuis la fin-novembre). Il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés blessés ou hors forme, ce sont tous des joueurs très talentueux et nous avons réussi à les attirer justement parce qu’ils n’étaient pas à 100%. Stipe a fait un gros pas en avant mentalement par rapport à ses débuts », a déclaré l’entraîneur mouscronnois.

Malgré ces blessures, l’Allemand est optimiste. « Nous avons deux matchs à domicile. En cas de résultats favorables, on pourrait passer des vacances assez tranquilles. »