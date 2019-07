"Ca fait plaisir de se dire que l'on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet six semaines après avoir commencé la préparation", assure d'emblée Bernd Hollerbach. Lui qui n'a plus officié lors d'un match officiel depuis son licenciement à Hambourg en mars 2018 est excité à l'idée de retrouver le goût de la compétition. Pour sa première, l'entraîneur allemand n'aura pas la tâche facile avec ce déplacement à Saint-Trond. "C'est une bonne équipe. Elle a réalisé un bon championnat la saison dernière et son noyau est composé de très bons attaquants" analyse le successeur de Bernd Storck.





"Sur papier, Saint-Trond a une meilleure équipe que nous. La notre est totalement différente de la saison passée avec tous les transferts qu'il y a eu durant ce mercato. Mais ça tombe bien car je préfère jouer contre des équipes plus fortes que la mienne."





Tactiquement, le coach voit même un point positif dans l'organisation des Canaris. "Ils ont pour habitude de jouer en 5-3-2, c'est un système que j'aime bien avoir en face de moi." L'Excel devrait évoluer, comme préparation, en 3-5-2. "Je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer mais... voilà vous verrez bien" sourit Hollerbach.





Pour cette rencontre, Jean Butez (cuisse) et Marko Bakic (adducteurs) seront absents. Le reste du groupe est fit.